Медики назвали «вкусный» метод борьбы с бессонницей

21.02.2020, 22:21, Разное

Медики рассказали о «вкусном» методе борьбы с бессонницей. Если употреблять всего 2 киви перед сном, можно обеспечить более быстрое погружение в сон и качественный отдых без прерывания в средине ночи.

В киви содержится витамин C, антиоксиданты, а также каротиноиды. Фрукт относится к категории полезных продуктов благодаря наличию в его составе влияющего на сон соединения – серотонина. Он обеспечивает нормализацию цикла ночного отдыха.

Эксперты провели исследование длиной в месяц. Участниками опыта стали несколько десятков человек, сообщивших о наличии проблем с качеством сна. Добровольцы съедали киви за 1 час до ночного отдыха. Помимо этого, тестировалась возможность улучшить сон человека путём отказа от приёма пищи незадолго перед сном.

Как удалось установить позднее, киви представляет собой хорошее снотворное средство, которое имеет куда больший эффект по сравнению со вторым методом. На момент завершения исследования, люди, употреблявшие киви перед сном, засыпали на 42% быстрее. При этом их отдых оказался устойчивее, а продолжительность сна повысилась на 13%.