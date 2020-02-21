СБУ заблокировала деятельность 33 сайтов, предоставляющих доступ к азартным играм

21.02.2020, 22:18, Новости дня

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность 30 сайтов с доступом к азартным играм. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 21 февраля.

Веб-ресурсы предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах, отметили в ведомстве.

«Специалисты по кибербезопасности и следователи СБУ проверили ряд интернет-ресурсов, на которых, по имеющимся данным, предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких законов Украины», — говорится в сообщении.

По материалам СБУ на основании постановления Шевченковского райсуда Киева Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации заблокировала выявленные ресурсы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, могут составить от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. «Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», – подчеркнул президент 20 декабря.

Всего в стране закрыли 5,3 тыс. таких заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко 25 декабря заявлял, что в Украине закрыли все игорные заведения.

16 января 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».