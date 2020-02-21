LG V60: первое официальное изображение флагмана

21.02.2020, 22:06, Новости дня

Издание Android Headlines опубликовало первый официальный рендер пока не анонсированного флагманского смартфона LG V60 ThinQ. В будущей новинке угадывается дизайн модели G8X прошлого года: она получит схожий каплевидный вырез в верхней части дисплея, золотистую рамку и спецклавишу, выделенную для вызова «Ассистента» Google.

«Спинка» устройства на изображении не видна. Однако предыдущие утечки указывали, что LG V60 оснастят четверной камерой, четырьмя микрофонами (что поможет повысить качество отсечения шумов при разговоре), слотом для microSD-карт и 3,5-мм аудиовходом. Это сделает LG одним из немногих производителей, которые по-прежнему предусматривают наличие разъема для наушников во флагманских моделях.

Объем аккумулятора LG V60 оценивается в 5000 мАч (против 4000 мАч у прошлогоднего LG V50 ThinQ с 5G-модулем). Учитывая «прожорливость» высокоскоростных мобильных сетей 5-го поколения, можно предположить, что новый смартфон также сможет подключаться к 5G. Помимо этого, аппарату приписывают Snapdragon 865 — самый передовой на сегодня процессор Qualcomm, 8 гигабайт оперативной памяти и новейшую операционную систему Android 10.

Судя по дате, отображенной на экране устройства, LG V60 должен был дебютировать на Mobile World Congress (MWC). Одну из главных IT-выставок года планировали открыть 24 февраля, однако впоследствии мероприятие отменили из-за эпидемии, вызванной вспышкой коронавируса Covid-19.

Ранее представители компании говорили, что вместо участия в MWC «проведут отдельные мероприятия в ближайшем будущем, чтобы анонсировать свои мобильные продукты 2020 года». Как ожидается, LG V60 покажут на пресс-конференции в конце февраля — начале марта.

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