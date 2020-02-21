УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

21.02.2020, 22:06, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал символическую сборную Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала. Наибольшее представительство в сборной у франкфуртского "Айнтрахта" – сразу три игрока немецкого клуба было отмечено УЕФА.

Сборная выглядит следующим образом: вратарь Пау Лопес ("Рома), защитники А. Туре ("Айнтрахт"), Годин ("Интер"), Коатес ("Спортинг") Оливейра ("Хетафе"), полузащитники Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Хаджи ("Рейнджерс") и Камада ("Айнтрахт"), а также нападающие Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Вьетто ("Спортинг") и Костич ("Айнтрахт").

Годин, 3⃣ игрока "Айнтрахта" и 2⃣ игрока "Вулверхэмптона" попали в Команду недели #ЛигаЕвропы 👍👍👍

Кого не хватает? pic.twitter.com/GW30MMVPXj

— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 21, 2020

Отметим, что Жота также был признан лучшим игроком недели в Лиге Еврлпы. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы он забил три гола в ворота испанского "Эспаньола". Матч закончился победой "волков" со счетом 4:0.



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