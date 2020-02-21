Россияне получили поздравление из космоса

21.02.2020, 22:06, Новости дня

Космонавт Олег Скрипочка, работающий на Международной космической станции (МКС), поздравил российских мужчин с Днем защитника Отечества, который традиционно отмечается в РФ 23 февраля.

Как передает ТАСС, космонавт отметил, что этот праздник стал с годами символом патриотизма, силы и мужества и пожелал российским мужчинам, чтобы 23 февраля с ними рядом были те, кто им действительно дорог.

В данное время на МКС кроме Скрипочки работают два американских астронавта Джессика Меир и Эндрю Морган.

Следующая экспедиция на Международную космическую станцию запланирована на Байконуре 9 апреля 2020 года.



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