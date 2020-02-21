Пентагон призвал к «наступательной» стратегии в киберпространстве

21.02.2020, 22:05, Новости дня

Стратегия США в киберпространстве должна стать более «наступательной», сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Он заявил, что «все зависит от каждого конкретного случая», но Вашингтону нужно «делать больше, чем просто защищаться». Как считает Эспер, США требуется «играть больше в наступательную игру».

По мнению главы Пентагона, при нынешней администрации США «так и делают», передает ТАСС.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон «очень серьезно» относится к утверждениям о том, что Москва якобы причастна к кибератакам против Грузии. Эспер обещал, что США «продолжат помогать партнерам и союзникам справляться с угрозами российского вмешательства», причем будут делать это «вне зависимости от формы, которую оно примет».

Накануне Грузия обвинила Россию в кибератаке. Заявление Тбилиси сразу же поддержал ряд стран Запада. В России назвали утверждения Тбилиси «явно срежиссированным информационным вбросом».