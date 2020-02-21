Генпрокуратура Казахстана призвала людей не выходить на протесты, которые анонсировал оппозиционер Аблязов

21.02.2020, 22:04, Новости дня

Власти Казахстана призывают граждан не выходить на митинги 22 февраля, которые ранее анонсировал оппозиционер и лидер запрещенного в стране движения «Демократический выбор» Мухтар Аблязов. В Генпрокуратуре протесты назвали провокацией и сообщили, что вышедших будут задерживать и привлекать к ответственности.

«Сегодня Аблязов из-за рубежа продолжает призывать население участвовать в незаконных акциях, якобы радея за интересы населения Казахстана. Он использует вас, чтобы посеять в обществе социальную рознь и межнациональную вражду, недоверие друг к другу. Ему безразлично благосостояние наших граждан, его беспокоит одна цель – избежать ответственности за свои преступления», – сказала официальный представитель Генпрокуратуры Оксана Петерс.

В ведомстве упоминают митинги, которые планируют провести члены запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана» под руководством известного критика власти Мухтара Аблязова.

Об акциях протеста незарегистрированной «Демократической партии» в Генпрокуратуре ничего не сказали. Ее сторонники также намерены выйти на улицы в этот же день, об этом ранее заявил политик Жанболат Мамай. Тем временем активистов «Демпартии» продолжают задерживать в некоторых регионах страны, например, в Алматы.

Акция незарегистрированной «Демократической партии Казахстана» должна состояться за несколько часов до митинга запрещенного движения «Демократический выбор Казахстана» Аблязова.