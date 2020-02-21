Готовящийся к возвращению на сцену Андрей Губин увлекся спортом

21.02.2020, 22:04, Разное

Отечественный исполнитель Андрей Губин увлекся спортом после новости о возможном его возвращении на сцену. На то, что артист снова начнет выступать, намекнул его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
В частности, он указал, что Губин не хочет предавать огласке свое возвращение, поэтому старается опровергать подобные слухи. В действительности же исполнитель активно готовится к новым выступлениям, на фоне чего даже увлекся спортом. Продюсер пояснил порталу “Собеседник”, что снова увидеть кумира на сцене поклонники могут уже в ближайшем будущем. В то же время конкретные сроки этого не озвучиваются.

Предполагается, что перед тем, как возвратиться на сцену, Андрей Губин порадует публику несколькими новыми композициями, что станет настоящим событием, ведь свою творческую деятельность артист не ведет уже в течение многих лет на фоне проблем со здоровьем.



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