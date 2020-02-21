Лаборатория DxOMark оценила смартфон OnePlus 7T Pro

21.02.2020, 22:04, Разное

Осенью ушедшего года на рынок вышел смартфон OnePlus 7T Pro, попавший в топ-10 наиболее производительных мобильных аппаратов того времени. Недавно представители лаборатории DxOMark провели испытание устройства OnePlus 7T Pro, в частности, его камеры.

Смартфон OnePlus 7T Pro получил тройную камеру с главным датчиком на 48 Мп, ультрашироким набором линз, 26-мм фокусным расстоянием. Имеется также камера на 8 Мп с телефотообъективом. Инженеры китайского бренда утверждают, что их изобретение способно создавать видеоролики к режиме 4K HDR с максимальной частотой 60 к/с. В процессе тестирования специалисты сняли больше 1,6 тысячи изображений и свыше 120 минут видеозаписей при разных условиях освещения. Тщательно изучив полученные результаты, сотрудники DxOmark оценили смартфон OnePlus 7T Pro в 114 пунктов: 96 за видео и 122 за качество фотографий. Прежде проходившие испытание аппараты Samsung Galaxy S10 5G набрал 116 очков, а iPhone 11 Pro Max — 117 баллов.

Преимущества флагманской модели при создании фотографий: отличный уровень детализации при соседнем зуме, точный замер экспозиции, естественные и яркие цвета. Не оценили специалисты наличие шума в матрице главной камеры, а на фотокадрах появляются артефакты. Иногда ошибается электронный экспозамер, и неправильно подбирается температура. Во время применения серийной съемки отличается баланс белого, что заметно на портретных снимках.

В целом, как считает эксперты, OnePlus 7T Pro положительно справляется с фокусировкой при съемке роликов. Он примечателен детализацией и высокой производительностью. У камеры присутствуют недостатки, проявляющиеся в шуме на перемещающихся объектах.