ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба

21.02.2020, 21:51, Новости дня

ООН обращается к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 млн долларов на гумпомощь сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, сообщил генсек организации Антониу Гуттереш.

По словам Гуттереша, ООН думала, что помощь понадобится 800 тыс. человек, «перемещенным из-за недавнего и продолжающегося насилия». Однако сейчас организация считает, что в гумпомощи нуждаются 2,8 млн человек, поэтому «требуется что-то более значительное».

В связи с пересмотром планов ООН просит у стран-доноров дополнительно выделить 500 млн долларов, чтобы помочь «новым беженцам в предстоящие шесть месяцев», передает РИА «Новости».

Гуттереш заявил, что с уменьшением «зоны безопасности» увеличивается «потенциальная возможность человеческих страданий».

Как сообщил генсек ООН, конфликт в Сирии не имеет военного решения, только политическое. Он заявил, что «созданные чужими руками страдания сирийского народа должны закончиться и должны закончиться сейчас». Гуттереш призвал к немедленному прекращению огня.

Напомним, РФ согласна с тем, что «ситуация в Идлибе очень тревожная», но считает, что осуществляющие агрессивные действия в отношении сирийской армии террористические группировки должны быть нейтрализованы. Москва подчеркивает, что сирийские вооруженные силы «находятся у себя в стране и ведут с террористами борьбу на территории своей собственной страны».