Волочкова упала на фотосессии

21.02.2020, 21:42, Новости дня

Российская балерина Анастасия Волочкова упала во время фотосессии, споткнувшись о подол длинного вечернего платья. Видео конфуза опубликовано на Instagram-странице Сплетникам.

Импровизируя перед камерой, балерина попыталась исполнить балетное па, но не удержала равновесие.

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Анастасия Волочкова упала во время фотосессии #волочкова #анастасияволочкова #сплетникам

A post shared by Все новости мира! * (@spletni_com_) on Feb 20, 2020 at 6:48pm PST

Это не первое падение балерины по вине платья. В 2018 году Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео, показав, как упала на сцене во время концерта в Подмосковье.

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Без приключений, видимо, у меня не бывает… * Вот и вчера на концерте произошло непредвиденное. Моя любовь к цветам и внимание к людям сыграли свое… * Одна добрая женщина, представитель детской клиники им. Башляевой от всего коллектива и главного врача Исмаила Османова преподнесла мне букет любимых белых роз. Это было в середине концерта после моей песни. На мне было длинное платье со шлейфом. Мне захотелось обнять эту женщину и я решила подойти к краю сцены.. а там был скользкий наклон.. * Я приняла букет и обняла ее. А поднимаясь по склону обратно с букетом в одной руке и микрофоном в другой, наступила пуантом на шлейф платья в стразах, поскользнулась и сильно упала.. * Боль была дикая и я очень испугалась * Я смогла подняться, вскарабкаться на этот подъем.. Я была тронута поддержкой всего зала * Говоря слова благодарности, я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли. Я сказала моим зрителям, что это счастье-падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами * И от любви * Я исполнила оставшиеся хореографические и вокальные композиции! Сцена меня лечит! * И стойкость. Но выходя из ДК я испытывала такую боль, что не могла самостоятельно спускаться по лестнице… * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #концерт #дети

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Nov 9, 2018 at 7:09am PST

Анастасия Волочкова родилась в 1977 году. Карьера балерины Волочкова начала в 1994 году в Мариинском театре. С 2003 года актриса выступает с сольными концертами.