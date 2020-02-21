«Сейчас не время страха». В ООН осудили нападение на эвакуированных в Новых Санжарах

21.02.2020, 21:42, Новости дня

Представительство Организации Объединенных Наций в Украине осуждает насилие в отношении эвакуированных из китайского города Ухань, которое произошло в поселке Новые Санжары Полтавской области. Об этом говорится в заявлении представительства, опубликованном в Facebook 21 февраля.

«Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь место в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения к достоинству и безопасного возвращения в Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности всех, кого коснулась эта ситуация», – сказано в заявлении.

В представительстве добавили, что поддерживают меры украинского правительства по усилению готовности и реагированию на вспышку коронавируса.

«В прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас – время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы», – подчеркнули в организации.

UN Ukraine statement on yesterday's attack on evacuees from Wuhan:“The attack on the evacuated Ukrainian citizens last… Posted by United Nations in Ukraine on Reede, 21. veebruar 2020

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли. Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.