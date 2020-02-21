Спартаковец Глушенков проведет остаток чемпионата в Самаре

21.02.2020, 21:31, Новости дня

"Крылья Советов" намерены арендовать до конца сезона полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова. Самарцы постараются оформить сделку в последние часы трансферного окна.

Клубы согласовали переход Глушенкова. 20-летний футболист проведет остаток сезона в составе волжан, если клубы успеют уладить все вопросы до полуночи. Трансферное окно в российской премьер-лиге закрывается в 0 часов 22 февраля.

Максим Глушенков пришел в "Спартак" из клуба ФНЛ "Чертаново" прошлой зимой. В текущем чемпионате он сыграл за основной состав в одной встрече.