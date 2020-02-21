Умер советско-американский актер из «12 стульев»

21.02.2020, 21:31, Новости дня

В 97-летнем возрасте не стало советского и американского актера Бориса Лескина. О его смерти заявил на своей странице в Facebook актриса МХТ имени Чехова Дарья Юрская. По ее словам, уход артиста — это большая потеря для них.

В годы Великой отечественной войны Борис Лескин был сапером на фронте. Мужчину наградили орденом Красной звезды и медалями.

После войны Борис Вульфович был актером Большого драматического театра в Ленинграде. Его дебют в кино состоялся в 1954 году. Мужчину называли мастером комического эпизода.

С 1980 года Борис Лескин был актером театра в Нью-Йорке. Он входил в комитет по выдвижению "Оскара".

В 2011 году об артисте сняли документальный фильм "Боба. Сапер Большого Драматического".

Борис Лескин снялся в десятках как отечественных, так и зарубежных фильмов, в числе которых "Следы на снегу", "Два воскресенья", "12 стульев", "Поцелуй вампира", "Люди в черном".



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