Отменено советское постановление о молоке за вредность

21.02.2020, 21:31, Новости дня

Опубликовано постановление правительства, согласно которому на территории РФ прекращает действовать ряд актов СССР и их отдельных положений, в том числе постановление о порядке бесплатной выдачи молока за вредность на производстве.

Как передает РИА Новости, данный документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Статья о выдаче молока и других продуктов, среди которых были содовая вода, сахар, жир и другие вещества, помогающие восстановить здоровье людям, работающим на вредном производстве, появилось в Кодексе законов о труде РСФСР в 1922 году.

16 февраля 2009 года Минсоцразвитие Российской Федерации установило новый перечень и нормы условия бесплатной выдачи продуктов для людей, занятых на производстве с вредными условиями труда — кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка с низким содержанием жира, йогурты разных сортов с содержанием жира до 2,5 %. 



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