«Укравтодор» начал ремонты дорог в 14 областях раньше запланированных сроков

21.02.2020, 21:30, Новости дня

«Укравтодор» раньше запланированных сроков начал ремонтные работы на дорогах Украины. Об этом пресс-служба агентства сообщила 20 февраля.

Работы стартовали на 34 объектах в 14 областях.

«Рекордно ранний старт обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектно документации и проведенных торгов», – говорится в сообщении.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков отметил, что начаты работы по реконструкции, строительству, капитальному  и среднему ремонту дорог.

«Дополнительно в марте ожидаем первые кредиты от государственных банков. В сумме это все является залогом успешного воплощения амбициозных планов «Укравтодора» на 2020 год», – добавил он.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Cоветник главы «Укравтодора» Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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