Небензя рассказал о новом проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия

21.02.2020, 21:30, Новости дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте техсодействия странам Центральной Азии в области противодействия незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.

«Это первая в своем роде комплексная программа техсодействия под эгидой Всемирной Организации, находящаяся на стыке антитеррора, разоружения и борьбы с организованной преступностью», – приводятся слова Небензии в документе, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН.

«Убежден, что предусмотренные проектом тренинги и обучающие семинары будут в равной степени полезны как для государств региона, так и для экспертов профильных органов ООН и ШОС», — сообщил постпред.

Он добавил, что РФ «выделила полмиллиона долларов США на реализацию первой фазы проекта», также российская сторона намерена «по необходимости оказывать экспертную поддержку в рамках его реализации».