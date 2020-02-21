В Ливане зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
21.02.2020, 21:30, Новости дня
Ливанские власти в пятницу подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. 45-летняя женщина, которая прибыла из Ирана, находится в карантине.
«Мы сегодня подтвердили первый случай заболевания», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад, добавив, что есть подозрение заражения еще двух человек, которые проверяются.
Женщина прибыла в четверг авиарейсом из города Кум в Иране. Она и двое других инфицированных помещены в карантин в правительственную больницу им. Рафика Харири в Бейруте.
Между тем, иранская служба здравоохранения в пятницу сообщила о еще двух смертельных случаях от коронавируса.
Представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что все недавно выявленные случаи заболевания связаны с городом Кум, где в среду умерли двое пожилых пациентов. На сегодняшний день в Иране подтверждено 18 случаев заболевания, в том числе — четыре со смертельным исходом.
Другой сотрудник Министерства здравоохранения Ирана Миноо Мохраз сообщил, что источником вируса, «возможно, являются китайские рабочие, которые работают в Куме и регулярно летают в Китай». Китайская компания строит в Куме электростанцию на солнечной энергии.
Город Кум является священным религиозным центром мусульман-шиитов Ирана, Ирака, Пакистана, Афганистана и Азербайджана.
Кум
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что турецкие власти начали проверку прибывающих из Ирана и отказывают во въездной визе лицам с признаками болезни. Он также сообщил, что иранцам, совершившим поездки в Кум за последние 14 дней, будет отказано во въезде.
До сих пор на Ближнем Востоке было зафиксиривано несколько случаев заражения вирусом. Девять случаев в Объединенных Арабских Эмиратах и один — в Египте.
Соседний Ирак, который пока не сообщал о случаях заболевания, приостановил выдачу виз по прибытии владельцам иранских паспортов и приостановил прямые рейсы между двумя странами.
Также в пятницу один из 11 израильтян, которые прибыли домой после карантина на круизном судне в Японии, дал положительный результат на вирус. По заявленою Министерства здравоохранения Израиля, это первый случай, зафиксированный в стране. Проверка всех пассажиров израильского круизного судна после прибытия на чартерном рейсе дала отрицательный результат.
Еще четыре израильтянина были госпитализированы в Японии после положительного результата теста на вирус.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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