В Ливане зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

21.02.2020, 21:30, Новости дня

Ливанские власти в пятницу подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. 45-летняя женщина, которая прибыла из Ирана, находится в карантине.

«Мы сегодня подтвердили первый случай заболевания», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад, добавив, что есть подозрение заражения еще двух человек, которые проверяются.

Женщина прибыла в четверг авиарейсом из города Кум в Иране. Она и двое других инфицированных помещены в карантин в правительственную больницу им. Рафика Харири в Бейруте.

Между тем, иранская служба здравоохранения в пятницу сообщила о еще двух смертельных случаях от коронавируса.

Представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что все недавно выявленные случаи заболевания связаны с городом Кум, где в среду умерли двое пожилых пациентов. На сегодняшний день в Иране подтверждено 18 случаев заболевания, в том числе — четыре со смертельным исходом.

Другой сотрудник Министерства здравоохранения Ирана Миноо Мохраз сообщил, что источником вируса, «возможно, являются китайские рабочие, которые работают в Куме и регулярно летают в Китай». Китайская компания строит в Куме электростанцию на солнечной энергии.

Город Кум является священным религиозным центром мусульман-шиитов Ирана, Ирака, Пакистана, Афганистана и Азербайджана.

Кум

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что турецкие власти начали проверку прибывающих из Ирана и отказывают во въездной визе лицам с признаками болезни. Он также сообщил, что иранцам, совершившим поездки в Кум за последние 14 дней, будет отказано во въезде.

До сих пор на Ближнем Востоке было зафиксиривано несколько случаев заражения вирусом. Девять случаев в Объединенных Арабских Эмиратах и один — в Египте.

Соседний Ирак, который пока не сообщал о случаях заболевания, приостановил выдачу виз по прибытии владельцам иранских паспортов и приостановил прямые рейсы между двумя странами.

Также в пятницу один из 11 израильтян, которые прибыли домой после карантина на круизном судне в Японии, дал положительный результат на вирус. По заявленою Министерства здравоохранения Израиля, это первый случай, зафиксированный в стране. Проверка всех пассажиров израильского круизного судна после прибытия на чартерном рейсе дала отрицательный результат.

Еще четыре израильтянина были госпитализированы в Японии после положительного результата теста на вирус.