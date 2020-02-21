Мнение: Пригожин проговорился…
21.02.2020, 21:28, Разное
Не тот Пригожин, который «повар Путина», а тот, который продюсер певицы Валерии, рассказал, что Валерия может создать партию «Сильные женщины». И она будет отстаивать интересы и права матерей и женщин.
Но проговорился Пригожин, не рассказав о планах партстроительства Валерии, а заявив о преимуществах «…таких людей как Сергей Шнуров и Валерия…. Для них главное не деньги, а забота о людях».
О, как! Выходит, что для всех остальных партий и депутатов главное – деньги, а не забота о людях?
На снимке: Пригожин и Валерия, фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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