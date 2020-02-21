Мнение: Пригожин проговорился…

21.02.2020, 21:28, Разное

Не тот Пригожин, который «повар Путина», а тот, который продюсер певицы Валерии, рассказал, что Валерия может создать партию «Сильные женщины». И она будет отстаивать интересы и права матерей и женщин.

Но проговорился Пригожин, не рассказав о планах партстроительства Валерии, а  заявив о преимуществах «…таких людей как Сергей Шнуров и Валерия….  Для них главное не деньги, а забота о людях».

О, как! Выходит, что для всех остальных партий и депутатов главное – деньги, а не забота о людях?

На снимке: Пригожин и Валерия, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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