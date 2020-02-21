В китайских тюрьмах более 500 заключенных заразились коронавирусом

21.02.2020, 21:24, Новости дня

Большая часть новых случаев заражения коронавирусом, о которых стало известно 21 февраля, пришлась на заключенных тюрем в трех провинциях Китая. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию корреспондента AFP в регионе.

По его словам, 271 случай заболевания выявлен в тюрьмах провинции Хубэй, являющейся эпицентром вспышки коронавируса. 230 заболевших — заключенные женской колонии в Ухане. В связи со сложившейся ситуацией местные власти уже уволили начальника тюрьмы. Еще 41 случай заражения вирусом выявлен в тюрьме Шаян-Ханьцзинь, начальству которой сделан строгий выговор за допущение контактов заболевших со здоровыми заключенными.

Помимо этого, более 200 случаев заболевания коронавирусом обнаружено в местах лишения свободы, расположенных за пределами провинции Хубэй: 203 — в тюрьме Жэньчэн в городе Цзинин (провинция Шаньдун) и 34 — в тюрьме Шилифэн в провинции Чжэцзян. Китайские СМИ отмечают, что в тюрьме Жэньчэн первыми заболели представители персонала, а затем уже заключенные.

Ранее The Insider писал о том, что число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч человек. На данный момент насчитывается более 2 тысяч жертв вируса.



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