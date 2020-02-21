Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза

21.02.2020, 21:21, Разное

Суставы позволяют костям двигаться, но когда человек становится старше, то начинает чувствовать болезненные ощущения при их движении. Иногда люди не обращают внимания на боль, но симптомы могут сообщать на появление артроза или ревматоидного артрита.

Артроз считается самым распространенным заболеванием, которое развивается зачастую у людей старше 50 лет. С возрастом амортизация хрящей стирается, они становятся жесткими, эластичность теряется. Суставы из-за этого склонны к повреждениям.

Еще один распространенным типом болезней суставов является ревматоидный артрит. Ученые считают, что это аутоиммунное заболевание, которое появляется из-за воздействия иммунной системы организма на его ткани. С артритом связывают раннюю смертность, но диагностика на начальной стадии и правильное лечение могут замедлить процесс.

Фибромиалгия – форма недуга, которая ведет к болевым ощущениям в разных частях тела и сопровождается усталостью, чувством слабости и проблемами со сном. Менее распространена ревматическая полимиалгия, при которой появляется боль и тугоподвижность в крупных суставах.

Специалисты рекомендуют с такими симптомами уменьшить нагрузку, но не забывать выполнять физические упражнения. Также нужно помнить о растяжке перед тренировкой и всегда следить за собственным весом.