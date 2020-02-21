Мнение: Крупнейшая верфь в России, ввоз подержанных машин и 99% отечественных продуктов

21.02.2020, 21:19, Разное

1. В заголовке статьи – мощное видео про новую верфь для строительства судов, которые будут осваивать Северный морской путь. Самая большая верфь России расположена в Приморском крае, там уже заложено несколько танкеров класса «Афрамакс», первые из которых скоро будут спущены на воду:

https://youtu.be/vtKWGUDFQCg

«Звезда» — крупнейший в России судостроительный завод, знаменитый самым большим краном, самой быстрой технологией сборки крупных блоков, а также огромными плавучим и сухим доками.

Каждый день тысячи сотрудников становятся единым организмом, чтобы создавать суда, способные преодолевать двадцатиметровые волны, выдерживать ветер 100 км/час и разбивать лед толщиной 6 метров!

Как видно, Россия успешно занимается импортозамещением в гражданском судостроении, с которым у нас долгое время были проблемы.

2. Читатель приводит любопытную статистику по ввозу подержанных машин в Россию:

https://olegmakarenko.ru/1789049.html?thread=729324153#t729324153

Если данные верны, то получается, что начиная с 2009 года б/у автомобили в страну практически не ввозят.

Несмотря на это, в условиях снижения темпов экономического роста автомобилизация продолжает расти. Это многое говорит о реальном благосостоянии россиян.

3. Любопытная статья о доле российских продуктов на полках магазинов:

https://vz.ru/economy/2020/2/14/1023863.html

Порядка 99% продуктов питания в магазинах РФ в настоящий момент имеют отечественное происхождение, заявил на днях министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Если вы помните 90-е годы, когда мы с вами в магазин приходили, было всё импортное, включая огурцы, а когда сегодня ты приходишь, то у нас 99% продуктов российские. Я только рад», – сказал он.

Господин Мантуров, возможно, несколько преувеличивает. Журналисты «Взгляда» приводят цифры от 70 до 100% в зависимости от категории продуктов и конкретной торговой сети (но в основном цифры больше 90%). Впрочем, возможно, если подсчитать не в позициях, а в штуках или рублях, как раз и будет 99%.

Дорогие коллеги, как обстоят дела с российскими продуктами в тех магазинах, где вы обычно таритесь продовольствием?