Главы ЕС за два дня не смогли согласовать бюджет Евросоюза

21.02.2020, 21:19, Новости дня

Лидеры Евросоюза не смогли договориться о семилетнем бюджете ЕС в пятницу, сообщил источник в делегации одной из стран.

«Саммит закончился, сделка не достигнута», – сказал собеседник ТАСС.

В свою очередь глава Евросовета Дональд Туск заявил, что достичь соглашения по многолетнему бюджету ЕС невозможно. Он уточнил, что переговоры вести очень сложно из-за нехватки 60-75 млрд евро после Brexit.

В четверг сообщалось, что европейским лидерам также не удалось достичь соглашения по бюджету Евросоюза.

Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано, если не удастся достигнуть соглашения по бюджету на 2021–2027 годы. Однако участники переговоров после выхода из ЕС Великобритании, которая была вторым после Германии донором сообщества, оказались далеки от компромисса.



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