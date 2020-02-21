Туристы покидают французский курорт, куда привезли эвакуированных из Уханя

21.02.2020, 21:18, Новости дня

Из курортного города Бранвиль на севере Франции, где разместили эвакуированных из китайского Уханя граждан, выезжают туристы. Об этом 21 февраля сообщает телеканал France 3.

28 французов, которых привезли из охваченного китайским коронавирусом города, разместили в центре отдыха Village Normandy Garden, заведение оградили временным забором. Карантин будет длится 14 дней.

Один из туристов, с которым общался телеканал, объяснил, что уезжает из города в связи с тем, что у него дети, и он «не хочет рисковать».

France 3 отмечает, что перед выходными из Бранвиля уехали «многие семьи».

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары». Среди эвакуированных 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей. Сейчас ситуация спокойная.