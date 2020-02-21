Опрос: демократы испытывают смешанные чувства в отношении процесса отбора кандидатов

21.02.2020, 21:14, Новости дня

По данным нового соцопроса, подготовленного для агентства Associated Press Национальным центром изучения общественного мнения (NORC), избиратели-демократы в целом положительно относятся к ведущим кандидатам, претендующим на выдвижение кандидатов в президенты от Демократической партии, однако они не так сильно уверены в честности процесса отбора кандидатов.

Американские избиратели по всему политическому спектру в целом не вполне уверены в том, что предпочитаемая ими партия честно подходит к процессу отбора, однако демократы чаще сомневаются в процессах, происходящих внутри их партии. Среди избирателей-демократов 41% респондентов заявили, что они по большей части доверяют своей партии в части отбора кандидатов, 34% сообщили об «умеренном доверии», и 25% участников опроса почти или совсем не доверяют партии в данном вопросе.

Среди республиканцев о высоком доверии к партийному номинационному процессу заявили 61% респондентов, и только 13% испытывают слабое доверие к партии в вопросе отбора кандидатов.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что сторонники партии обратили внимание на особенности проведения праймериз, результаты которых можно назвать спорными, а также на перспективу того, что кандидат в итоге может быть выбран в результате сомнительного голосования во время общенациональной конвенции (партийного съезда) демократов. Эта тревога усилилась при скандальном подсчете голосов кокусов в Айове, когда окончательные результаты голосования были подведены только несколько дней спустя.

Результаты опроса совпадают с более ранними сообщениями о недоверии к системе среди демократов, голосовавших на прошлой неделе на праймериз в Нью-Гэмпшире.

Некоторые респонденты сказали о своей тревоге по поводу усиливающейся внутренней борьбы за номинацию от демократов, которая может ослабить шансы кандидата, который в итоге будет выбран для противостояния Трампу в ноябре этого года. Опрос был проведен до последних дебатов, состоявшихся в среду. В субботу демократы проведут праймериз в Неваде.

Другие участники опроса отметили, что демократы слишком долго придерживаются традиции проводить первое номинационное мероприятие – кокусы – в штате Айова. Начиная с 1972 года, семь из десяти кандидатов, победивших в Айове, были в итоге отобраны для участия в президентских выборах. Но победу на выборах одержали только Джимми Картер в 1976-м и Барак Обама в 2008-м году.

Умеренные и консервативные демократы чаще, чем либералы, верят в то, что процесс отбора кандидата является честным: 46% и 34%, соответственно. Люди в возрасте 45 лет и старше также больше доверяют собственной партии в сравнении с молодежью. Кроме того, белые демократы чаще не доверяют процессу партийного отбора в сравнении с этническими меньшинствами.

Соцопрос показывает, что общенациональные рейтинги популярности Берни Сандерса немного превышают рейтинги его ближайших соперников по праймериз, многие из которых не так хорошо известны даже среди членов Демократической партии.

74% демократов придерживаются положительных взглядов в отношении Сандерса, на втором месте – Джо Байден (67%), Элизабет Уоррен (64%) и Пит Буттиджич (58%). Около половины демократов позитивно настроены в отношении Майка Блумберга и Эми Клобушар, и только 4 из 10 демократов положительно оценивают Тома Стейера.

Многие демократы заявили, что они не знают достаточно о том или ином кандидате, чтобы у них сложилось мнение по его поводу: лидирует здесь Стейер (52%), Клобушар (39%), Буттиджич (28%), Блумберг (25%) и Уоррен (16%).

Примерно двое из десяти демократов отрицательно относятся к Байдену, Блумбергу, Уоррен и Сандерсу.

Более умеренные демократы Байден, Блумберг, Буттиджич и Клобушар во время последних дебатов задались вопросом о том, не является ли 78-летний Берни Сандерс «слишком левым» для американского электората. Сандерс и Уоррен, поддерживающие повышение налогов на богатых американцев для увеличения затрат на здравоохранение, бесплатное высшее образование и другие программы, характеризуются другими кандидатами, как «слишком либеральные» политики.

Байден проиграл кокусы в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире, что породило вопросы о его дальнейшем политическом будущем.

Опрос AP-NORC проводился с 13 по 16 февраля среди 1074 американцев с использованием выборки, созданной на основе вероятностной панели NORC AmeriSpeak, которая отражает состав населения США. Погрешность выборки составляет плюс-минус 4,2 процентных пункта.