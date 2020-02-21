Умер актер Борис Лескин

21.02.2020, 21:12, Новости дня

Актер Борис Лескин скончался на 98 году жизни, сообщила актриса МХТ им. Чехова Дарья Юрская.

«Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба… Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы! И жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная-невероятна. Прощайте. Спасибо», – написала она в Facebook.

Борис Вульфович Лескин родился 5 января 1923. Во время Великой Отечественной войны был сапером на фронте, получил ранние. Награжден орденом Красной Звезды.

Лескин в 1952 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В кино впервые появился 1954 году. До 1980 года играл в Большом драматическом театре в Ленинграде. Затем жил и работал в США.

Ранее в Москве на 53-м году жизни умер актер Николай Тонский.



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