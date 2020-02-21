Прокуратура запросила для «экс-главы Минздрава» Крыма 13 лет тюрьмы – адвокат

21.02.2020, 21:06, Новости дня

Прокуратура на заседании Днепровского райсуда Киева 20 февраля запросила 13 лет лишения свободы для «экс-министра здравоохранения» аннексированного Крыма Петра Михальчевского. Об этом «Ґратам» 21 февраля рассказала адвокат Михальчевского Ольга Головина.

Вчера в процессе начались дебаты.

«Один из прокуроров зачитал свою позицию и попросил для Михальчевского 13 лет по ст. 111 [Уголовного кодекса] (госизмена) и три года по ст. 110 (сепаратизм). Но так как по 110-й истекли сроки привлечения к ответственности, просил не привлекать», – сказала Головина.

Дебаты должны продолжиться 7 апреля, в этот день свою позицию выскажет сторона защиты. Затем Михальчевский сможет выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату.

Михальчевского задержали 5 января 2018 года в Киеве. В ходе обыска правоохранители изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение», подписанное «председателем Совета министров» Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями полуострова.

Позже ему сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-«чиновника».

9 июля 2019 года суд перевел его из СИЗО под домашний арест. 3 сентября суд продлил меру пресечения еще на 60 дней.

1 ноября суд изменил ему меру пресечения на личное обязательство.

Михальчевский был назначен «министром здравоохранения» Крыма в марте 2014 года. В июне того же года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.