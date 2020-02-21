Прокуратура запросила для «экс-главы Минздрава» Крыма 13 лет тюрьмы – адвокат
21.02.2020, 21:06, Новости дня
Прокуратура на заседании Днепровского райсуда Киева 20 февраля запросила 13 лет лишения свободы для «экс-министра здравоохранения» аннексированного Крыма Петра Михальчевского. Об этом «Ґратам» 21 февраля рассказала адвокат Михальчевского Ольга Головина.
Вчера в процессе начались дебаты.
«Один из прокуроров зачитал свою позицию и попросил для Михальчевского 13 лет по ст. 111 [Уголовного кодекса] (госизмена) и три года по ст. 110 (сепаратизм). Но так как по 110-й истекли сроки привлечения к ответственности, просил не привлекать», – сказала Головина.
Дебаты должны продолжиться 7 апреля, в этот день свою позицию выскажет сторона защиты. Затем Михальчевский сможет выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату.
Михальчевского задержали 5 января 2018 года в Киеве. В ходе обыска правоохранители изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение», подписанное «председателем Совета министров» Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями полуострова.
Позже ему сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-«чиновника».
9 июля 2019 года суд перевел его из СИЗО под домашний арест. 3 сентября суд продлил меру пресечения еще на 60 дней.
1 ноября суд изменил ему меру пресечения на личное обязательство.
Михальчевский был назначен «министром здравоохранения» Крыма в марте 2014 года. В июне того же года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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