«Паразиты»: Трампа обвинили в неумении читать

21.02.2020, 21:06, Новости дня

Американская киностудия Neon, которая является дистрибьютором оскароносного фильма "Паразиты", ответила президенту США Дональду Трампу на критику ленты южнокорейского режиссера Пон Чжуна Хо.

Ранее американский лидер выразил недовольство по поводу результатов "Оскара". По его словам, вручение престижной премии "Паразитам" — ужасное решение киноакадемии. Трамп считает, что у США сейчас и так хватает сложностей в отношениях с Сеулом, потому вручать столь высокую награду представителям Южной Кореи абсурдно.

На странице киностудии Neon в Twitter заявили, что мнение американского президента понятно, поскольку "он не умеет читать".

Лента "Паразиты" стала лучшей картиной года. Впервые в истории главный "Оскар" отдали фильму не на английском языке. "Паразиты" завоевали еще три награды за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм.



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