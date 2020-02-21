Офис генпрокурора провел обыск на предприятии «Укрспецэкспорта»

21.02.2020, 21:06, Новости дня

Прокуроры Офиса генерального прокурора 21 февраля провели обыск в комплексе зданий «Укроборонсервиса», которое является дочерним предприятием госкомпании «Укрспецэкспорт» и входит в госусдарственный концерн «Укроборонпром». 

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора. 

В релизе сказано, что обыск проводили с привлечением специалистов внутреннего аудита «Укроборонпрома». 

По данным следствия, должностные лица «Укроборонсервиса» вероятно, причинили государству значительные убытки «при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций».

«Кроме того, указанные должностные лица могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением», – говорится в сообщении. 

В ведомстве не уточняли, о каких должностных лицах идет речь и когда могли совершаться преступления. Также не говорится о сумме убытков. 

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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