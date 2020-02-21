Кинокритик проснулся: Трамп разгромил «Паразитов» и отомстил Брэду Питту

21.02.2020, 21:06, Новости дня

Дональд Трамп почти через две недели после вручения премии "Оскар" внезапно раскритиковал выбор киноакадемиков. На съезде в Колорадо-Спрингс он сначала громил конкурента-демократа Блумберга, называя его "мини-Майком", а потом окрестил оскароносного Брэда Питта "маленьким умником", отомстив за его политическую остроту. Досталось и лучшей картине года, южнокорейскому фильму "Паразиты". Трамп с ностальгией посетовал, что времена большого кино типа "Унесенных ветром" давно прошли.

Роли второго плана не для них, американские президенты всегда любили главные роли. Но у Дональда Трампа эго масштабней. Публика уже приучена: он сам себе режиссер и сценарист. Шутит сам, и сам смеется. Теперь вот в нем еще и кинокритик проснулся.

"Какая ужасная награда киноакадемии в этом году! Вы видели это? Победитель — кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас столько проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им премию "Лучший фильм года". Это нормально? Не знаю. Давайте вернем "Унесенных ветром". Мы можем их вернуть? "Бульвар Сансет" — так много отличных фильмов! А у нас победитель из Южной Кореи. Я думал, это лучшее зарубежное кино. Нет. Такое вообще раньше было?" — возмущается президент США Дональд Трамп.

"Оскар" за лучший фильм у иностранной картины впервые. У южнокорейских "Паразитов" фурор на церемонии — сразу 4 статуэтки. И оппоненты Трампа — демократы — напомнили, почему у ленты такой успех: "Паразиты — иностранный фильм о том, как богачи не замечают нелегкую долю рабочего класса. Требуется 2 часа читать субтитры. Конечно, Трамп это ненавидит".

Трамп — не читатель, утверждает американский прокатчик картины. Трамп — писатель, у него по 20 твиттов в день. Он яростно стучал по клавишам и в день дебатов у демократов. Особенно критиковал Майкла Блумберга — миллиардера, который включился в борьбу за президентское кресло. Выступил кандидат откровенно слабо, и Трампа дебют конкурента не впечатлил.

"Блумберг выставил себя таким дураком прошлой ночью. Он задыхался! Я не могу дышать, о боже, я не могу дышать, не задавайте мне вопросы!" — прокомментировал выступление Дональд Трамп.

Вопросы скоро появятся и к самому Трампу. The New York Times заводит старую песню, возвращаясь к образу плохих русских парней, которые угрожают Америке.

"Россия уже вмешивается в предвыборную кампанию 2020 года, чтобы добиться переизбрания президента Дональда Трампа на второй срок. Об этом сообщили пять источников, знакомых с ситуацией", — пишет издание.

Пять источников, но доказательств, как обычно, ноль. Люди из разведки сеяли панику на благодатной почве в Палате представителей, там, где осенью зародился импичмент. Режиссер-постановщик того скандального процесса, сенатор Адам Шифф слышал доклад и наверняка найдет этим сведениям применение.

Эта информация разозлила президента. Он сообщил об увольнении главы разведки Магвайера. Вакантной должность была недолго. Верного себе человека Трамп назначил главой национальной разведки. Им стал Ричард Гренелл, американский посол в Германии, который запомнился в Берлине тем, что бесконечно учил немцев, какую политику им проводить.

Впрочем, Гренел из дипломатии в разведку не уходит, а будет лишь совмещать два поста временно, пока Трамп не подберет нужного человека. Он пытается окружить себя надежными людьми, которые не будут сливать информацию и угрожать президентству. У импичмента ведь возможно продолжение.

В Голливуде уже предлагают снять кино о скандальном процессе над Трампом. Идея Брэда Питта, который на недавней церемонии вспомнил, как сенаторы отказывались слушать свидетелей.

"Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд на выступление. Это на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону на процессе по импичменту Трампа", — сообщил Брэд Питт на церемонии вручения кинопремии.

"Ух и Брэд Питт! Я никогда не был его поклонником. Встает и заявление делает в духе маленького умника. Маленький умник — вот он кто такой", — отвечает Дональд Трамп.

У Трампа тоже есть шанс взять свой "Оскар", если в Голливуде все-таки решатся на экранизацию и расскажут о том, как работалось 45-му президенту США. Подходящим жанром станет сюрреализм.