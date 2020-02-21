В ООН призвали немедленно прекратить гуманитарную катастрофу в Идлибе

21.02.2020, 21:05, Новости дня

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить страдания сирийцев в Идлибе и немедленно завершить военные действия.

«Мое послание предельно ясно: у сирийского кризиса нет военного решения. Этой сотворенной людьми гуманитарной катастрофе нужно положить конец, страдания сирийцев должны прекратиться», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что столкновения в Идлибе угрожают мирному населению и беженцам.

«Столкновения сейчас продвигаются в стороны территорий с наибольшей концентрацией людей, включая внутренне перемещенных лиц, и угрожают заблокировать пути доставки гуманитарной помощи», – сообщил Гутерриш.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее назвал войной происходящее в сирийской провинции Идлиб.

Ранее Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



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