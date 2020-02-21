Эксперт: «Голос» пытается скомпрометировать любое голосование в России

21.02.2020, 21:05, Новости дня

«Голос» – очень конъюнктурная организация, она всегда искажает реальность, пытается скомпроментировать любое голосование и преследуют лишь собственные политические интересы. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она оценила заявления «Голоса» о неизбежности фальсификаций при голосовании по поправкам в Конституцию.

«Движение «Голос» регулярно пытается исказить реальность в нашей стране. Оно прибегает к своей излюбленной тактике – пытаться заранее скомпрометировать любое голосование в России», – указала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Напомним, движение «Голос» выступило ранее с утверждением о подготовке фальсификаций на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. В качестве аргумента движение использовало решение ЦИКа заключить соглашение с Общественной палатой о наблюдении за голосованием. «Голос» считает, что наблюдать за голосованием должны представители партий. В свою очередь, зампред ЦИКа Николай Булаев пояснил, ОП будет иметь возможность направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые могут изъявить такое желание.

Федорова отмечает: такой формат применяется только во время участия самих партии в выборах. «Предстоящее голосование – не партийная история вообще. Это всенародное голосование и логичен механизм привлечения наблюдателей не от партий. Но никто не запрещает партиям и любым НКО сформировать свои списки наблюдателей и подать их в Общественную палату», – подчеркнула она.

«В реальности предложенная сейчас схема по наблюдению – абсолютно прозрачна. Нет никакой проблемы в подаче заявок на наблюдение за голосованием через Общественные палаты. Наблюдателями смогут стать самые разные люди. Любой желающий. Кстати, ожидается достаточно большая потребность в наблюдателях. На каждый участок потребуется около 10 общественных наблюдателей, так что всем хватит места», – подчеркнула собеседница.

Федорова напомнила, что еще в 2013 году ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос» была признана иностранным агентом. Причиной послужил тот факт, что «Голос» вел политическую деятельность на деньги, полученные из-за рубежа. Через три года ассоциация была ликвидирована решением суда. Однако «Голос» продолжил деятельность в форме движения. Два года назад он получил награду ОБСЕ Democracy Defender Award («Защитник демократии»).

По мнению Федоровой, «Голос» получил этот приз от западных политиков в благодарность за «подачу информации о российских выборах в удобном для Запада виде».

«Хочу напомнить одну историю. На моих глазах люди подавали сообщение о нарушении на выборах со стороны ЛДПР. И почему-то эти нарушения не попадали ни на «Карту нарушений», ни в базу данных «Голоса». Такое ощущение, что там действует ручной отбор, какую жалобу фиксировать, а какую – нет. «Голос» преподносит информацию исключительно так, как ему удобно», – подытожила Федорова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ожидается, что количество общественных наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции значительно превысит 150 тыс. человек.