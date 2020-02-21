В Китае жительница Хубея закрыла дочь в палатке из пластика

21.02.2020, 21:04, Разное

Китайская жительница из провинции Хубей сделала для дочери палатку из пластика. Своеобразная защита от заражения поможет ребенку больше находится на воздухе.

Карантинные меры, предпринятые властями Китая, позволили сократить темпы распространения опасного COVID-19. Об их отмене речь пока не идет, и особенно строго они соблюдаются в условиях крупных городов. Жителям по-прежнему разрешено выходить только по пропускам два раза в неделю на короткое время, необходимое для покупки продуктов питания. Отсутствие свежего воздуха негативно сказывается на здоровье особенно детей.

Забота о ребенке вынудила одну из мам, проживающую в печально известной провинции Хубей, откуда началось движение коронавируса, искать выход из ситуации. Она построила из бамбука и полиэтилена своеобразный прозрачный шалаш. Девочка получила возможность делать школьные задания в рамках онлайн-обучения на воздухе, так как школы закрыты. Несмотря на импровизированные защитные меры, мать и дочь не снимают даже внутри палатки медицинские маски.

Цифры статистики не позволяют пока говорить о победе над опасным вирусом. Известно, что после выздоровления от данной инфекции иммунитет не вырабатывается, поэтому риск повторного заражения сохранен.