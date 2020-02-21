Екатерина Андреева рассказала о своей диете для быстрого похудения

21.02.2020, 21:04, Разное

Екатерина Андреева пояснила о диете, полезной для быстрого похудения. Телеведущая сообщила, что периодически устраивает для себя разгрузочные дни, употребляя только воду с соком овощей.
«Когда осознаю, что с питанием был некоторый перебор в последние дни, просто прекращаю есть. Ограничиваюсь чистой водой и разбавленными соками овощей. Это длится 3-4 дня. Подобный способ оказывает помощь в избавлении от лишнего веса и выведения избытка воды из тела», — пояснила Екатерина Андреева.

По её словам, она убирает из ежедневного рациона солёное и сладкое. Телеведущая не склонна питаться фаст-фудом, консервированными продуктами, полуфабрикатами и переработанным мясом. Андреева отметила, что не пьёт молоко, газировку, кофе, спиртное и свежевыжатые соки. Знаменитость отзывается от майонеза и кетчупа в блюдах.



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