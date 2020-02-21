Мнение: Принцесса из моего детства

21.02.2020, 21:01, Разное

Обсуждали тут недавно в инстаграмме под хэштэгом #принцессаизмоегодетства — какие картины с изображением красавиц в старинных платьицах приводили нас в восторг. Вот показываю то, что восхищало меня.

1. Одна из самых моих любимых картин в русском искусстве — портрет девочки Сарры Фермор работы Ивана Вишнякова в Русском музее, 1749. Это как раз та принцесса, которой хочется быть в детстве. Сарра была родственницей Брюсов — ее мать была племянницей колдуна. Печально читать про моделей детских портретов, что они умерли вскоре после создания картины. У Сарры все было ок, вышла замуж за графа Стенбока, родила детей, прожила то ли 60, то ли 80 лет.

2. Огромная страница из календаря вот с этой картиной висела дома у моей бабушке в той комнате, где я ночевала. Это была настоящая сказка. Борис Кустодиев. "Дети в маскарадных костюмах", пастель. 1909. ГРМ. Изображены дети художника — Кирилл (1903–1971) и Ирина (1905–1981) в костюмах по мотивам А. Ватто, сшитых Ю. Е. Кустодиевой.

3. А в другой комнате у моей бабушки висел крупный постер (в ссср такого слова не было, но не плакатом же его называть) с изображением этой картины. Это лицо казалось мне прекраснейшим.

Рубенс. "Портрет камеристки инфанты Изабеллы", 1623—1626, Эрмитаж. Потом я прочитала теорию, что это будто бы "взрослый" портрет его умершей в детстве дочери, но мне эта версия не нравится, и я не хочу в нее верить. Мое право, как человека.

4. Нельзя, конечно, обойтись без прекраснейших девочек Веласкеса. Перебирала сейчас его портреты, чтобы выбрать самую любимую принцессу — выбрать трудно, выбрала эту. А с данной картиной, знаете, связана любопытная история, которая по касательной затронула Киевский музей Ханенок. В общем, полотно считалось самой последней картиной Веласкеса, предполагали, что он начал платье, а лицо и занавес доканчивал его зять Хуан Баутиста дель Мазо (очень хороший художник). В общем, недавно доказали, что эта мода тех времен, когда Веласкес точно уже умер. И теперь вся картина — не Веласкес, а Мазо! И этюд к ней в Киеве, который считался Веласкесом, теперь уже официально — нет. Хуан Баутиста дель Мазо. Инфанта Маргарита Австрийская. 1660. Прадо.

5. Еще совершенно потрясающие были советские издания сказок Перро и Гримма, иллюстрированные тандемом Булатова и Васильева. Вот тут иллюстрация из "Золушки", были еще какие-то полюбившиеся до дрожи принцессы, но что-то в интернете не нахожу репродукций. Слава богу, сейчас эти сказки переиздают.

6. А вот эту картину с изображением принцессы я нашла в каком-то более зрелом возрасте, не в детстве. Но тоже была поражена в самое сердце. Ее мало кто знает, а вообще-то она в постоянной экспозиции в Лаврушинском висит. Очевидно, что автор — мирискусник, но никто этого человека с фамилией "Ульянов" не помнит, заслонили его другие Ульяновы 20 века, попассионарней. Николай Ульянов. "Принцесса" (1905). ГТГ

7. И я заканчиваю свой список этим портретом сказочной красавицы, будто светящейся золотым светом. Тициан. Портрет королевы Изабеллы Португальской. 1548. Прадо. Это была жена императора Карла V, он ее очень любил. Этот портрет уже посмертный, написан по другим картинам и описаниям вдовца. Может, поэтому он такой лучащийся светом.

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Приглашаю всех вас, дорогие читательницы (и, быть может, читатели) поделиться в комментариями репродукциями тех картин "с принцессами", которые восхищали вас в детстве.

https://www.instagram.com/shakko_art/