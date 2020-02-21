На Украине решили снизить пенсии

21.02.2020, 20:58, Новости дня

Замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что в будущем пенсии в стране снизятся.

«При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться», – отметила чиновница, передает «Обозреватель».

Почти 83% украинцев получают пенсию до 4 тыс. гривен (10,5 тыс. рублей), что ниже прожиточного минимума, отметила Ненюченко.

Ранее украинский депутат Виктор Медведчук заявил, что страна в скором будущем превратится из бедной в нищую.