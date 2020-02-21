Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу

21.02.2020, 20:51, Новости дня

После жалобы жительницы Петербурга Зинаиды Беликовой президенту Владимиру Путину на проблемы со здоровьем и низкую пенсию с ней провел встречу глава Приморского района города Николай Цед.

Глава администрации предложил ей профильную должность в одной из районных клиник, так как Беликова прошла курсы соцработника, информирует телеканал «Санкт-Петербург».

Беликова согласилась на предложение и написала заявление о приеме на работу. Отмечается, что там же она сможет получать врачебную помощь.

22-летнему сыну пенсионерки предложили вакансию водителя скорой помощи.

Отмечается, что матери Беликовой районные власти решили помочь с медобследованием и выразили готовность предоставить путевку в санаторий.

Также в квартире Беликовых проведут ремонт за счет администрации.

«Я буду узнавать, как тут обстановка по ремонту, как будет идти. Но мы это быстро сделаем», – подчеркнул Цед.

Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. Президент ответил, что «это очень трудно». Путин добавил, что сейчас власти проводят «целую программу поддержки семей с детьми».