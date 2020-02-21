Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу

21.02.2020, 20:51, Новости дня

После жалобы жительницы Петербурга Зинаиды Беликовой президенту Владимиру Путину на проблемы со здоровьем и низкую пенсию с ней провел встречу глава Приморского района города Николай Цед.

Глава администрации предложил ей профильную должность в одной из районных клиник, так как Беликова прошла курсы соцработника, информирует телеканал «Санкт-Петербург».

Беликова согласилась на предложение и написала заявление о приеме на работу. Отмечается, что там же она сможет получать врачебную помощь.

22-летнему сыну пенсионерки предложили вакансию водителя скорой помощи.

Отмечается, что матери Беликовой районные власти решили помочь с медобследованием и выразили готовность предоставить путевку в санаторий.

Также в квартире Беликовых проведут ремонт за счет администрации.

«Я буду узнавать, как тут обстановка по ремонту, как будет идти. Но мы это быстро сделаем», – подчеркнул Цед.

Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. Президент ответил, что «это очень трудно». Путин добавил, что сейчас власти проводят «целую программу поддержки семей с детьми».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / «Пусть Юля и Андрей расскажут, кто их надоумил мочкануть русского агента Шеремета». Опубликована переписка, которую, возможно, вел спикер МВД

08.02 / Блогеры увидели связь между столкновениями в Казахстане и визитом Помпео

05.02 / МИД призвал отложить идею механизма разрешения споров в СВПД

29.12 / Ростелеком опроверг слухи об утечке данных пользователей портала госуслуг

05.02 / Нехватка рабочей силы из-за коронавируса угрожает производству iPhone

03.01 / Россия побила рекорд постсовестких времен по добыче нефти

18.01 / Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу Кутузова

14.02 / Эксперты назвали постановкой сюжет о «валентинке» из танков

24.01 / Прекращено уголовное преследование обвиняемых по делу о крушении Boeing в Казани

25.12 / Боевики отказались сдать сирийский Маарет-Нууман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика