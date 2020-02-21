Гуайдо захотел надавить на Россию и Китай для «установления демократии» в Венесуэле

21.02.2020, 20:44, Новости дня

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что оппозиция намерена привлечь Россию и Китай для «восстановления демократии» в латиноамериканской стране.

«Мы намерены создать международные комиссии с участием всех, чтобы усилить давление и повлиять на такие страны, как РФ и Китай, которые могут облегчить восстановление демократии в Венесуэле», – сообщил в соцсетях Гуайдо, передает РИА «Новости».

Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро называл произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.

В 2020 году президент США Дональд Трамп провел прием Гуайдо в Белом доме.