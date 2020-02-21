Эксперт объяснила, почему россияне опасаются ухода Путина из политики

21.02.2020, 20:37, Новости дня

Социальная направленность президентского послания придала гражданам оптимизма, но и вызвала опасения – не будут ли отменены социальные гарантии, когда Путина сменит другой человек, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Елена Тополева-Солдунова, комментируя доклад ЦПК об опасениях россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента.

«Президентство Владимира Путина ассоциируется у россиян с социальной стабильностью. В предыдущий период страна пережила, с одной стороны, надежды на лучшее во времена перестройки. С другой – дефицит, затем потеря накоплений, финансовые кризисы, резкое ухудшение материального положения», – подчеркнула директор Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» (АСИ) Елена Тополева-Солдунова. В 2000-е и 2010-е люди стали жить лучше и спокойнее, перестало лихорадить: не сгорали сбережения в банках, не исчезали продукты с полок, подчеркнула собеседница.

Общественное беспокойство вызвало изменение параметров пенсионного возраста, заметила директор АСИ. «Но многие понимают, что поступить по-другому было нельзя, это было продиктовано экономической необходимостью», – добавила Тополева-Солдунова.

Тополева-Солдунова подчеркнула: дополнительное ощущение защищенности придало то, что за последние годы появилось множество дополнительных мер поддержки семей, малоимущих и  т.д. Ярким примером такого социального курса стало январское послание Федеральному собранию.

Но опасения вызывает то, что после смены первого лица государства начнутся перемены, и не в лучшую сторону, отметила эксперт.  «Эту болезнь лечит только время. Люди должны убедится, что смена главы государства не меняет социальную ситуацию: у людей работа как была, так и есть, их сбережения не сгорели», – отметила эксперт.

Как сообщала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провел исследование на основании фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске с целью выяснить, какие именно страхи присутствуют в сознании россиян в связи с возможным уходом Путина с президентского поста и из политики в целом.

В итоговом докладе «Уйти нельзя остаться» отмечается, что Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой.

Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные. К наиболее выраженным, например, относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности.

Кроме того, в том же списке: снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета РФ в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.



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