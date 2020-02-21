США прокомментировали планы по размещению ядерных ракет малой мощности в Европе

21.02.2020, 20:37, Новости дня

США не намерены размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, сообщил представитель Пентагона.

«Мы не собираемся размещать новые системы (ядерных вооружений) пониженной мощности в Европе. Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США начали размещать на ракетах Trident для подводных лодок новые маломощные ядерные боезаряды.

В Москве выразили обеспокоенность размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках.