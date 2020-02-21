США прокомментировали планы по размещению ядерных ракет малой мощности в Европе
21.02.2020, 20:37, Новости дня
США не намерены размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, сообщил представитель Пентагона.
«Мы не собираемся размещать новые системы (ядерных вооружений) пониженной мощности в Европе. Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что США начали размещать на ракетах Trident для подводных лодок новые маломощные ядерные боезаряды.
В Москве выразили обеспокоенность размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках.
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