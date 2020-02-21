Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: «Надежда умирает последней»

21.02.2020, 20:30, Новости дня

Единственный товар, которым постмайданные киевские власти торгуют на международном рынке — это русофобия. О своем отношении к тому, что сейчас происходит на Украине, президент РФ рассказал в интервью агентству ТАСС. Сегодня, 21 февраля, опубликована вторая серия спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину". Почему президент считает русских и украинцев одним народом и кому выгодно нас поссорить?

Тему Украины обсудили с самых разных сторон, в том числе роль Зеленского в современной истории отношений двух стран.

— Есть вероятность, что договоритесь с Зеленским?

— О чем?

— О мире, о дружбе.

— Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы.

Тем не менее Путин и Зеленский смогли договориться об обмене удерживаемых лиц и по поставкам газа. Редкие позитивные шаги на фоне фактически полной деградации межгосударственных отношений.

— То, что мы теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас?

— Да, конечно. Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ.

— Украинцам это очень не нравится.

— Не знаю, нравится это или нет, но, если посмотреть на реалии, это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII веков у нас не было никакой разницы в языке. Украинцами называли людей, которые жили на рубежах российского государства. Украинцы были в Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана, на Урале. Кругом были украинцы.

Но затем на западе часть народа оказалась под властью Речи Посполитой, либо жила на границе с католическим миром. В итоге, по словам Путина, она стала воспринимать себя "с известной степенью независимости от российского государства".

— Как к этому относиться?

— Я уже говорил: с уважением. Но не забывать про нашу общность. Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Это известное дело — разделяй и властвуй.

Ровно этим же принципом руководствовались организаторы Майдана и зарубежные кураторы этого госпереворота. А затем попытались порвать все, какие только можно, связи между Россией и Украиной. Раскололи даже церковь под все теми же надуманными лозунгами о независимости.

"На самом деле (Украина) и так была независимой, полностью. Было только духовное единство и упоминание. Все! Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата. Нет, надо было обязательно разрезать по живому", — сообщил Владимир Путин.

Не знают и откровенно переписывают историю, даже собственного украинского национализма. В результате враждебность к РФ стала едва ли не ключевым элементом современной украинской государственной идеологии.

"Отцы-основатели украинского национализма, они же никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах ХIХ века написано, что Украина, а она многонациональна, должна быть федеративным государством и выстроить обязательно хорошие отношения с Россией. Нынешние националисты это, видимо, подзабыли", — отметил российский лидер.

Потому что действуют в своих, а не национальных интересах. Иначе бы не поддерживали разрыв производственных цепочек между странами, в результате чего на Украине разваливаются и авиакосмическая отрасль, и судостроение, и двигателестроение. Тем временем так называемый клуб друзей Украины лишь на словах оказывает поддержку. На деле внешние силы это положение дел устраивает, как и майданных лидеров.

"Те, кто возглавлял Украину или добрался до власти на Украине, они преследовали личные интересы. А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено, до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют — это русофобия, потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию. Они считают, что это чрезвычайно важная задача, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", — отметил президент.

Осознание — первый шаг к решению проблемы. Но его пока Киев, очевидно, не сделал.