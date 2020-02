Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week

21.02.2020, 20:30, Новости дня

23-летняя британская модель и блогер София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week, появившись на подиуме в качестве модели, пишет таблоид Mirror.

Комментируя свой стиль «брови без пинцета», Хаджипантели заявила, что таким образом демонстрирует людям возможность иметь собственные предпочтения.

Уникальный стиль британки уже оценила редакция журнала Glamour, поместив фото Хаджипантели на обложку февральского номера.

So honored to be on the cover of the Self-Love issue of @glamouruk *

A post shared by Sophia * (@sophiahadjipanteli) on Feb 17, 2020 at 10:42am PST

Британка является автором хештега #UnibrowMovement, призывая девушек отказаться от использования пинцета.

Модные показыв в рамках London Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021 завершились 18 февраля. Организатором мероприятия является Британский совет моды.

Кроме недели моды в Лондоне, в мире также проводятся аналогичные мероприятия в Париже, Милане и Нью-Йорке.