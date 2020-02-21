Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче «Авангард» – «Йокерит»

21.02.2020, 20:30, Новости дня

Матч регулярного чемпионата между омским "Авангардом" и "Йокеритом" из Хельсинки был посвящен вышедшему на экраны кинотеатров страны художественному фильму "Лед-2". Встреча в Балашихе началась с символического вбрасывания, которое произвели Федор Бондарчук и Александр Петров.

Продюсер фильма Федор Бондарчук и исполнитель главной роли Александр Петров вышли на лед и произвели символическое вбрасывание шайбы. Александр Петров, исполнявший в фильме "Лед-2" хоккеиста появился на площадке без коньков. Так требует регламент чемпионата.

После торжественной церемонии начался сам матч. После первого периода счет 1:0 в пользу "Авангарда", проводящего домашние встречи в подмосковной Балашихе. Единственную шайбу на 11 минуте забросил Вячеслав Войнов.