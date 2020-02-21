«Просто хайп»: Пропажа Манукяна с личной страницы Бузовой и появление Батрутдинова встревожили поклонников

21.02.2020, 20:30, Разное

Пропажа фото Давида Манукяна с личной страницы Ольги Бузовой и появление снимков Тимура Батрутдинова встревожили преданных поклонников. Добавили волнения и слова в новом треке певицы.
Расследование, связанное с Instagram-аккаунтом популярной исполнительницы, показало отсутствие блогера после дня рождения Бузовой и его трогательных признаний в глубоких чувствах. В свою очередь прозвучало не менее теплое поздравление хозяйки страницы, адресованное Тимуру Батрутдинову по случаю его дня рождения. Эйфория фанатов, вызванная счастьем в личной жизни их кумира после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, несколько развеялась.


Надежды на традиционный хеппи-энд в виде подвенечного платья и букета невесты погасила и сама певица. Репетиция её новой песни заставила поклонников внимательно вслушиваться в слова «это была вовсе не любовь, а просто хайп». В связи с неоднократными утверждениями поющей ведущей «Дома-2», что все её творения носят автобиографичный характер, у некоторых фанатов возникли подозрения, что их просто обманули тщательно подготовленным пиаром. Представители Бузовой уверяют разгневанных поклонников, что счастье продолжается, но те уже не верят.



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