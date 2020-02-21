Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

21.02.2020, 20:30, Новости дня

В пятницу, 21 февраля, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, уточнили в Кремле.

В ходе беседы российский лидер указал на агрессию со стороны экстремистов в Идлибе, которой обеспокоена Москва, и подчеркнул, что суверенитет и целостность Сирии нужно уважать. Стороны условились продолжать контакты по военной линии и провести консультации по деэскалации напряженности в проблемном районе.

Комментируя состоявшийся разговор, в Кремле добавили, что Путин и Эрдоган отметили важность реализации решений берлинской конференции по Ливии.

Как информирует администрация Реджепа Тайипа Эрдогана, в беседе с Владимиром Путиным он "подчеркнул необходимость сдерживания" в Идлибе режима Башара Асада и "предотвращения гуманитарной катастрофы".

Ранее турецкий президент признал, что в Ливии есть сирийские боевики, а, говоря об Идлибе, заявил, что происходящее там "может быть охарактеризовано словом "война".

До разговора с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темы трехсторонних переговоров были те же. Все трое изъявили желание в скором времени встретиться с российским лидером, сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Тем временем, генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что бои в Идлибе могут оставить мирных жителей без гумпомощи.



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