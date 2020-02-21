Наука: 5 психических болезней из русских сказок

21.02.2020, 20:25, Разное

Вместе с психиатром «Открытой клиники» Игорем Юровым мы составили топ волшебных сказок, главные герои которых «чудят» так, что им можно поставить настоящий психиатрический диагноз.

Царевна Несмеяна

Пресыщенность, оторванность от мира (царевна «красуется» в высоком терему), толпы пытающихся рассмешить женихов и папа-царь, который, глядя на вечно печальную дочь, «кручинился» — вот с чем живет прекрасная царевна.

Что же рассмешило царевну? Простой человек, работник — бедный и уставший. При этом в финале нет и намека на свадьбу работника и царевны и их дальнейшей судьбы

Что говорит сказка?

«В царских палатах, в княжьих чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна-царевна. Какое ей было житье, какое приволье! Всего много, все есть, чего душа хочет; а никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось…»

Диагноз: депрессия?

Депрессия отличается от просто плохого настроения тем, что не проходит от просмотра кинокомедии или радостного события в жизни. Как часто мы говорим: «Я в депрессии» или «У него депрессия, надо его встряхнуть», — не подозревая, что настоящая депрессия требует серьезного лечения — и не просто бесед с психоаналитиком и приема успокоительных, а применения серьезных медикаментов, назначить которые может только врач-психиатр.

Мнение психиатра

Как известно, «богатые тоже плачут» — буквально заболеть депрессией в равной мере способны и «царевна», и «золушка».

Уже студентов-медиков учат выявлять классическую «депрессивную триаду и ставить этот диагноз.

Игорь Юров. Психиатр

Во-первых, это стойкое снижение настроения, доходящее до степени так называемой ангедонии — неспособности получать удовольствие: любимое блюдо — безвкусно, приобретения бессмысленны, общение с друзьями — тягостно, секс энергозатратен, путешествие, о котором когда-то можно было только мечтать, изнуряюще.

Во-вторых, это мыслительная заторможенность, чувство утраты интеллектуальных, творческих способностей: например, поэт, переживающий обычную печаль, может выразить ее в грустном стихотворении, поэт же, переносящий депрессию, с болью осознает неспособность написать стихотворение вообще.

В-третьих, это двигательная заторможенность, когда даже для выполнения привычных домашних дел буквально нет сил: при попытке «собрать волю в кулак» человек остро переживает, что собирать ему просто нечего.

Курочка Ряба

С детства мы хорошо знакомы с лайт-версией этой сказки в пересказе Ушинского. «Плачет дед, плачет баба, говорит им Курочка Ряба: «Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам яичко другое, не золотое, а простое».

Воспитательница в детском саду могла добавить: «Видите, дети, простое яичко курочка ценит выше, чем золотое». Адаптирование сказок призвано пощадить детскую психику, и это правильно: в первоначальных вариантах (их несколько) все очень страшно. Самый черный «треш» — в записанной А. С. Афанасьевым сказке «Курочка».

Что говорит сказка?

Реакция на утрату простого (не золотого!) яичка: «Старик плачет, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась».

Дальше — больше: о случившемся узнают просвирня, которая «все просвиры изломала и побросала», дьячок, который «побежал на колокольню и перебил все колокола» и поп, который «побежал, все книги изорвал».

Диагноз: массовый психоз?

Пока филологи спорят о символике сказки и о том, что означает в ней яйцо, как связана она с язычеством и христианством, психиатрам тоже есть о чем подумать.

Механизмы развития массового психоза очень интересны. Помните, еще один известный персонаж утверждал, что «вместе только гриппом болеют, а с ума поодиночке сходят»? Это не так. «Заболеть» и «заразиться» могут члены одной общины, семьи, но чаще это бывает с толпой.

Внушение и распространение в этой общности людей неких значимых идей (часто ложных), эмоциональное потрясение, подстрекание и «раскачивание» при помощи СМИ — условия, необходимые для возникновения массового психоза.

Примеров событий, похожих на массовый психоз, в истории человечества много, самое яркое — массовое самоубийство членов секты в Джонстауне в 1978 году, когда погибло более 900 человек.

Мнение психиатра

Массовый, или коллективный, психоз — известное явление, которое в психиатрии принято называть индуцированным психозом, а официальный диагноз звучит как «Индуцированное бредовое расстройство».

Подразумевается, что один психически больной член большой или малой группы индуцирует, то есть формирует бредовую убежденность в своих идеях у других, здоровых, людей.

Игорь Юров. Психиатр

При этом не исключены даже индуцированные — то есть вызванные искусственно — галлюцинации. Если индуктор устраняется, например, в результате госпитализации в стационар, бредовые переживания здоровых индуцированных проходят без лечения.

Сказка о рыбаке и рыбке

Пушкинский текст перекликается со сказкой братьев Гримм и рядом как европейских, так и азиатских сказок и преданий, отражающих интересный процесс: как человек, оказавшийся у власти или получивший ее хотя бы в небольшом количестве, хочет ее больше, больше и больше. До настоящего сумасшествия тут рукой подать, вот и у Пушкина старуха «вздурилась».

Что говорит сказка?

Говорит старику старуха:

«Воротись, поклонися рыбке.

Не хочу быть вольною царицей,

Хочу быть владычицей морскою,

Чтобы жить мне в окияне-море,

Чтоб служила мне рыбка золотая

И была б у меня на посылках».

Диагноз: мания величия?

Отличить бред величия от зазнайства и гордыни может только врач, но близкие могут заподозрить неладное, видя необычное поведение человека.

Мнение психиатра

Бред величия развивается при двух известных психических патологиях, занимающих почти всю сферу «большой» психиатрии: при параноидной шизофрении в конечной (парафренной) стадии ее развития, и при маниакально-депрессивном психозе (не так давно переименованным в биполярное аффективное расстройство), конечно же, — в его маниакальной фазе, в депрессивной — величие сменяется на не менее всепоглощающие идеи самоуничижения, вины и греховности.

Каждый слышал самые разнообразные истории о «Наполеонах», «Мессиях», «правителях вселенной» и подобных им обитателях психиатрических клиник.

Отличить бред величия от зазнайства и гордости, в принципе, не сложно — умопомешательство — вещь вполне реальная, сложнее обстоят дела с граничащими с патологией «сверхценными идеями».

Игорь Юров. Психиатр

Например, для юноши вполне нормально представлять себя в будущем лауреатом Нобелевской премии по науке или магнатом-мультимиллиардером, а девушке — супермоделью, затмевающей всех своих предшественниц, а бывает и… не нормально, и в этом уже действительно может разобраться только грамотный психиатр.

Сказка о молодильных яблоках и живой воде, о Коньке-Горбунке, о Федоте-стрельце

Старость — не радость, и страшнее всего стариться и умирать тем, у кого есть власть. Это ж не просто жизни лишишься — власти! В сказках омоложения жаждут всегда цари, и чтобы раздобыть чудесное средство anti-age, готовы жертвовать не только чужими Иванушками, но и родными детьми.

Что говорит сказка?

«Царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Если съесть старику это яблоко — помолодеет, а водой этой умыть глаза слепцу — будет видеть».

Диагноз: геронтофобия?

Ради молодости царю не жаль ни полцарства, ни родных сыновей. Причем он аж три раза посылал за чудесными яблоками — намерения его были более чем серьезными.

Этот же мотив помешательства на омоложении можно встретить в «Коньке-горбунке» Ершова в сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» — это сквозной мотив.

Геронтофобия — психическое расстройство, характеризующееся неприязнью к пожилым людям или боязнью собственного старения, страхом смерти от старости. Среди причин называют страх потерять красоту, нежелание стать обузой, страх одиночества, страх потерять статус (как раз царский случай).

Фобия сопровождается в том числе, физическими симптомами: затрудненным дыханием, скачками давления, повышенным потоотделением, а еще тревожностью, бессонницей и так далее. При развитии современной пластической хирургии геронтофобы часто многократно прибегают к ее услугам, а во времена Средневековья желание омолодиться приводило подчас к кровавым трагедиям — например, к кровопийству.

Мнение психиатра

Геронтофобия — это симптом невроза, никак не психическое заболевание. При геронтофобии боятся старости, при онкофобии — рака, при кардиофобии — инфаркта, при лиссофобии — шизофрении, при агорафобии — больших людных пространств, при клаустрофобии — закрытых помещений… перечень невротических страхов и опасений буквально бесконечен — до фобофобии — страха бояться и панфобии — страха перед всем.

Убежденность, что «за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой» и активные действия в этом направлении вполне могут свидетельствовать о грядущем старческом безумии — сенильном психозе и деменции (слабоумии), развивающихся большей частью по причине необратимых дегенеративных процессов в головном мозге.

Игорь Юров. Психиатр

Морозко

Замечательный фильм А. Роу по этой сказке в США вызвал бурное обсуждение на одном из крупных американских киносайтов. Людям, воспитанным на «американской мечте», непонятно возвеличивание героини, которая не перечит, когда ее везут в лес на съедение волкам, и лжет Морозко, что ей тепло, в то время как она умирает от холода.

Что говорит сказка?

«Тепло ль, тебе, девица?» — спрашивает Морозко. «Тепло, Морозушка, тепло, батюшка». Морозко еще и еще подмораживает и резюмирует: «Хорошая ты девица — неперечливая!»

Диагноз: виктимное поведение?

Понятие «виктимность», то есть склонность быть жертвой, критикуют и не принимают до конца во всем научном сообществе по этическим соображениям: нельзя обвинять жертву.

Сторонники теории виктимного поведения фактически признают жертву провокатором преступления — чаще всего домашнего насилия и изнасилований. Критики доказывают, что эта теория недопустима, потому что она находит объяснение насилию.

Тем не менее в жизни мы постоянно сталкиваемся с жертвами домашнего насилия, которые не заявляют на преступников; у каждого есть знакомые женщины, годами терпящие рукоприкладство мужей — «бьет — значит, любит», и очень часто это результат детских комплексов, обусловленных заниженной самооценкой.

Могла ли Настенька считать себя красивой или достойной счастья? Ответ на это мы видим в начале блестящей экранизации Роу: она появляется с заляпанным сажей лицом, с мешковиной вместо платка, мачеха таскает ее за косы и замазывает ей брови — и девочка не протестует. Превращение ее в счастливую невесту — чудо. В жизни так бывает нечасто, да и в фильме не показано, как развивались их отношения с мужем.

Мнение психиатра

Виктимное поведение в данном случае — точная характеристика и верное психологическое заключение, но медицинский психиатрический диагноз будет несколько иным, более грубым — «Садомазохизм».

Игорь Юров. Психиатр

Согласно действующей МКБ-10 (Международная классификация болезней 10 пересмотра), данное расстройство определяется как «Сексуальная тяга к действиям, которые связаны с причинением боли или вызыванием унижения и зависимости. Если индивид предпочитает быть объектом такой стимуляции, речь идет о мазохизме, если исполнителем ее, то о садизме. Часто индивид достигает сексуального возбуждения и от садистских, и от мазохистских действий».

Последняя фраза здесь особенно четко характеризует глубинные психологические особенности виктимного поведения — участники садомазохистских отношений склонны незаметно «меняться ролями», провоцируя друг друга на подсознательно желаемые реакции.