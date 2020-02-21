«Медиазона»: Сотрудники «Почты России» ошибались, принимая письма Руслану Шаведдинову на Новую Землю по неправильному индексу

21.02.2020, 20:24, Новости дня

«Почта России» не принимала письма для сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, потому что они направлялись на неверный индекс. Об этом говорится в ответе пресс-службы организации на запрос «Медиазоны».

Шаведдинова принудительно призвали в воинскую часть на архипелаге Новая Земля,

В ответе сказано, что письма в поселок Рогачево, где располагается воинская часть 23662, на основании письма Госкомсвязи России №УПС-2 должны отправляться на адрес: Москва, 101300, в/ч 23662. В «Почте России» изданию объяснили, что военные должны были выдать Шаведдинову правильный почтовый адрес для получения корреспонденции.

23 декабря к Шаведдинову домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. После этого его увезли в неизвестном направлении, в юридической помощи или звонке ему отказали. Связи с ним не было почти сутки.

Алексей Навальный заявил, что Yota помогла похитить сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, незаконно выключив ему связь незадолго до того как сотрудники ФСБ начали выпиливать дверь в его квартиру болгаркой. В связи с этим он призвал потребовать объяснений от компании и отказаться от ее услуг.