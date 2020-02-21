Во Вселенной открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов

21.02.2020, 20:21, Разное

Группа ученых из унивepcитeтa Уopикa открыла гигантскую планету, длительность года которой составляет 18 часов. Объект относится к газовым гигантам, температура его поверхности составляет около 1 тыс. градусов по Цельсию.

Раскалённая экзопланета находится на удалении свыше 998 световых лет от Земли. Астрономы считают, что в ближайшем будущем планета, имеющая размеры больше Юпитера, постепенно приблизится к своей звезде. В настоящий момент расстояние между данными телами в 27 раз меньше, чем между Меркурием и Солнцем, причём продолжительность года у исследуемого тела не превышает 18 часов. Открытая астрономами планета хоть и сопоставима по размеру с Юпитером, но имеет массу в 1,5 раза больше.

Объект обладает гигантской скоростью перемещения в пространстве, при этом он всегда обращён к своему светилу одной стороной. В будущем данную планету может разорвать на части из-за воздействия сил гравитации звезды, либо её скрутит в спираль. Первые признаки изменений астрономы предполагают зафиксировать на протяжении ближайших 10 лет.