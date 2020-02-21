Стали известны подробности разговора Путина и Эрдогана

21.02.2020, 20:19, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по телефону сообщил о необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Российский лидер во время беседы выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государств условились активизировать двусторонние межведомственные консультации по Идлибу, нацеленные на снижение напряженности, прекращение огня и нейтрализацию террористической угрозы.

Лидеры стран подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

Также Путин и Эрдоган поговорили о ситуации в Ливии, они отметили важность реализации решений берлинской конференции, прошедшей 19 января.

Ранее сообщалось, что президенты в ходе диалога выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

До этого Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной. Турецкий лидер подчеркнул, что войска Турции не покинут провинцию, «пока там будет продолжаться насилие со стороны Дамаска».

Перед этим Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / «Манчестер Сити» на два сезона отстранен от участия в еврокубках – УЕФА

12.12 / Будущие инженеры представят в Москве цифровые перспективы развития Дальнего Востока

16.02 / Кроссовер Porsche Macan лишится бензиновых двигателей

20.12 / Варшава взяла паузу для анализа слов Путина о начале Второй мировой войны

31.12 / Полиция не увидела нарушений в нецензурной брани мэра Липецка

25.01 / У виновника смертельного ДТП в Москве было 650 штрафов

17.02 / В Кремле оценили высказывание судьи КС о «незаконности» СССР

14.01 / Лавров прокомментировал результаты переговоров по Ливии в Москве

12.12 / Первый личный контакт с Путиным Зеленский не только не провалил, но и одержал моральную победу над блеклым «царем»

31.01 / Угрожавшая взорвать самолет женщина задержана в Домодедово

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика