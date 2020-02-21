Стали известны подробности разговора Путина и Эрдогана

21.02.2020, 20:19, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по телефону сообщил о необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Российский лидер во время беседы выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государств условились активизировать двусторонние межведомственные консультации по Идлибу, нацеленные на снижение напряженности, прекращение огня и нейтрализацию террористической угрозы.

Лидеры стран подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

Также Путин и Эрдоган поговорили о ситуации в Ливии, они отметили важность реализации решений берлинской конференции, прошедшей 19 января.

Ранее сообщалось, что президенты в ходе диалога выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

До этого Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной. Турецкий лидер подчеркнул, что войска Турции не покинут провинцию, «пока там будет продолжаться насилие со стороны Дамаска».

Перед этим Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.