Стали известны подробности разговора Путина и Эрдогана
21.02.2020, 20:19, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по телефону сообщил о необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Российский лидер во время беседы выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств условились активизировать двусторонние межведомственные консультации по Идлибу, нацеленные на снижение напряженности, прекращение огня и нейтрализацию террористической угрозы.
Лидеры стран подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.
Также Путин и Эрдоган поговорили о ситуации в Ливии, они отметили важность реализации решений берлинской конференции, прошедшей 19 января.
Ранее сообщалось, что президенты в ходе диалога выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.
До этого Эрдоган заявил, что происходящее в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной. Турецкий лидер подчеркнул, что войска Турции не покинут провинцию, «пока там будет продолжаться насилие со стороны Дамаска».
Перед этим Кремль комментировал сообщения экспертов о «худших сценариях» развития ситуации в Идлибе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.
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