Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

21.02.2020, 20:18, Новости дня

Фонд Рината Ахметова поможет эвакуированным из Китая, это личное решение учредителя Рината Ахметова, сообщает пресс-служба Фонда. Определение потребностей в части медицинского обеспечения Фонд координирует с Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

Так, Фонд Рината Ахметова готов обеспечить людей, которые две недели будут находиться в обсервации в Новых Санжарах, тестами для выявления короновируса, а врачей и персонал – одноразовыми защитными медицинскими костюмами. Информацию о том, что необходимо в первую очередь, Фонд также получает напрямую с места события, из санатория «Новые Санжары».

Среди изолированных находится корреспондент телеканала «Украина» Александр Махов – единственный журналист, который сопровождал в полете эвакуированных из Китая, и сейчас живет с ними в зоне карантина.

«В ближайшее время в Новые Санжары мы также доставим пледы, средства личной гигиены, одежду», – сказала директор программ Фонда Ирина Блажан.

Фонд организует линию психологической помощи, куда смогут обращаться украинцы, находящиеся в зоне обсервации, и их родственники по номеру 0 800 509 001.

Фонд Рината Ахметова всегда оказывает помощь тем, кто в ней особенно нуждается, и предоставляет именно то, что в первую очередь нужно людям. В оказании помощи эвакуированным из Китая согражданам Фонд объединил усилия с футбольным клубом «Шахтер».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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